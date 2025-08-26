Giresun'da hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
Giresun'da derede boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Ali Eren Öztürk (15) için Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Ortaköy Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Yağlıdere Deresi'nde 22 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren Öztürk, tedavi altına alındığı Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.
