Giresun'da hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Giresun'da derede boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Ali Eren Öztürk (15) için 'un Yağlıdere ilçesine bağlı Ortaköy Merkez Camisi'nde düzenlenen törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Yağlıdere Deresi'nde 22 Ağustos'ta tehlikesi geçiren Öztürk, tedavi altına alındığı Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

