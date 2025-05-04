Giresun'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Giresun'da gece saatlerinde Yavuzkemal yolunun Göksu Travertenleri mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi.

YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI BEKLENİYOR

Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.