Giresun'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Giresun'da yaşanan heyelan nedeniyle Yavuzkemal Beldesi yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı

'da gece saatlerinde Yavuzkemal yolunun Göksu Travertenleri mevkisinde meydana geldi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 ve ekibi sevk edildi.

YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI BEKLENİYOR

Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.

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