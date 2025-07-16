Giresun'da inşaat işçisinin feci ölümü

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi'nde bir inşaatın çatı bölümünde çalışan Faruk Aktaş, iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek çatıdan yere düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı hastaneye kaldırılan Aktaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Altınordu nüfusuna kayıtlı olan Faruk Aktaş'ın evli iki çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.