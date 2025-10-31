Giresun'da inşaattan düşen işçi öldü

Edinilen bilgilere göre, Sütlüce Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki Sinan Türkmen, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türkmen, ambulansla Dereli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.