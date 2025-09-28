Giresun'da kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
Giresun'un Dereli ilçesinde fındık patozu monte edilen kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada 43 yaşındaki Hasan Bayram, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyü mevkisinde meydana geldi.
Hasan Bayram yönetimindeki fındık patozu monte edilen plakası öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyon şoförü Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Giresun Dereli
- Kamyon
- Yerel Haber