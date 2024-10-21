Giresun'da kar ve tipi: Yayla yolunda mahsur kaldılar

Giresun'un Alucra ilçesi yayla yolunda karda mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Giresun'da kar ve tipi: Yayla yolunda mahsur kaldılar

İlçeye bağlı Kurtbeli Yaylası'na giden 2 araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Her iki araçta bulunan 7 kişi, kendi imkanları ile kurtulamayınca AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu araçtaki kişileri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, Çanakçı ve Görele ilçelerini birbirine bağlayan yolda yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

 İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu taş ve toprak parçaları kaldırılıp, yol yeniden ulaşıma açıldı.

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