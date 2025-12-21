Giresun'da korkunç kaza! Otomobil ile TIR kafa kafaya girdi, üç kişi öldü

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Tirebolu-Doğankent karayolu Kovacık köyünde meydana geldi.

Şerif K. kontrolündeki 55 SB 829 plakalı TIR, karşı yönden gelen Galip Demiral (35) idaresindeki 35 KOR 61 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.