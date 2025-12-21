Giresun'da korkunç kaza! Otomobil ile TIR kafa kafaya girdi, üç kişi öldü
21.12.2025 12:48
DHA
Giresun'un Tirebolu ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında üç kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Tirebolu-Doğankent karayolu Kovacık köyünde meydana geldi.
Şerif K. kontrolündeki 55 SB 829 plakalı TIR, karşı yönden gelen Galip Demiral (35) idaresindeki 35 KOR 61 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç kişinin yaşamını yitirdiği kazada, otomobilin TIR'ın altına doğru girdiği görüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Demiral ile araçtaki Dilara Elmas Yılmaz (29) ve Gülcan Demiral'ın (52) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaşamını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürülürken, hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.