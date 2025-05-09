Giresun'da lisede çifte cinayet: İki kadın öldürüldü

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde korkunç bir cinayet işlendi.

Alınan bilgiye göre, okulun güvenlik görevlisi A.T. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu.

Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan iki kadına müdahale edildi.

Yonca Çavuş olay yerinde, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası okulda eğitime ara verildi.