Giresun'da mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Giresun'da mantar zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İl merkezine bağlı Duroğlu beldesinde yaşayan 4 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

Zehirlenenlerden 1'inin yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

