Giresun'da mantar zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İl merkezine bağlı Duroğlu beldesinde yaşayan 4 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.



Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.



Zehirlenenlerden 1'inin yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

