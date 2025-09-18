Giresun'da mantar zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Giresun'da mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
İl merkezine bağlı Duroğlu beldesinde yaşayan 4 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.
Zehirlenenlerden 1'inin yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
