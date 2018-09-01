Giresun'un Tirebolu ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Bada mevkisinde Sedat İnanlı (47) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, İnanlı ile beraberindeki Azerbaycan uyruklu Rahilo Asirova (47) ve İdara Tanrıverdiya (42) olay yerinde öldü.
Yaralanan Şükrü Altaş (50) ise Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Giresun'da minibüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Giresun'da minibüsün devrildiği kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Bada mevkisinde Sedat İnanlı (47) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.