Giresun'da minibüs kazası: 13 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Güce kavşağında A.H. idaresindeki minibüs ile E.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüs ve otomobilde bulunan H.K., Ö.F.Ö., N.G., M.Y.Ö., S.Ç.S., Ö.Y., G.Y., A.Y.K., İ.K., P.G. ve T.S. isimli 11 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.