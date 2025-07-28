Giresun'da minibüs kazası: 13 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun’un Güce ilçesi kesiminde minibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Giresun'da minibüs kazası: 13 yaralı

Sahil Yolu'nda Güce kavşağında A.H. idaresindeki ile E.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüs ve otomobilde bulunan H.K., Ö.F.Ö., N.G., M.Y.Ö., S.Ç.S., Ö.Y., G.Y., A.Y.K., İ.K., P.G. ve T.S. isimli 11 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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