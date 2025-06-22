Giresun'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Sayfiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Ahmet Menteşe yönetimindeki motosiklet, Süleyman Ç.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.