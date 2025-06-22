Giresun'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
Giresun'un Görele ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sayfiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Ahmet Menteşe yönetimindeki motosiklet, Süleyman Ç.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Giresun Görele
- Trafik Kazası
- Yurt Haber