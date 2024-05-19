Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü: 2 kişi kayıp

Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Alucra'da görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Muammer Taşbaşı (36) ve sürücü Burhan Şengül sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı Hakan Deveci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan sevk edildiği Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hakan Deveci'nin, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.

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Bölgeye ulaşan dalgıç ekipler, su altında kalan araçta kaybolan diğer 2 kişi için çalışma başlattı. Ekiplerin, kanal boyunca sürdürdükleri yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarına sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.



O ANLARI ANLATTI



Kaza sonrası yaşananları ve kurtarma anlarını anlatan Kadir Topşir, "Kazayı görünce durduk, ip bulduk. İple kurtarmaya çalıştık. Birini kurtarabildik, diğerleri gözümüzün önünde suda kayboldu. Bayağı bir bitkin düşmüşlerdi, ipe tutunamadılar." dedi.