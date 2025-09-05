Giresun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Foto: Arşiv

Giresun'da Soner Ç. (40) idaresindeki otomobil, Şebinkarahisar ilçesi Eğribel Tüneli mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, otomobildeki Bahadır Bayoğlu'nun (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Soner Ç. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

