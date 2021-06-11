Giresun'da saat kulesi tartışması

Giresun'da son günlerde saat kulesi tartışması var.

Belediye, 2011 yılında liman kavşağına bir saat kulesi yaptırdı. Mimarisiyle beğeni toplayan kule birçok kişi tarafından buluşma noktası olarak kullanılıyordu.

Belediyenin değişmesinin ardından bölgede meydan düzenlemesi başladı. 2 ay önce de saat kulesi kaldırıldı.



Tarihi görüntüye sahip kulenin yerine yeşil-beyaz renkli bir kule geldi.



Çevrede yaşayanlar eski kulenin daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu söylüyor.



Kulenin yerini yanlış bulanlar da var.



Kentteki kule değişikliği tartışması sosyal medyaya da yansıdı. Birçok kişi eski ve yeni kulenin fotoğraflarını karşılaştırarak paylaşım yaptı.



Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise saat kulesinin kentin izlerini taşıdınığı açıkladı. Kulenin halkın görüşünü alarak yapıldığına dikkat çekti.