Giresun'da sağanak yağış hayatı felç etti

Yağışın ardından Bulancak ilçe merkezinde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı.

İlçedeki birçok iş yeri ve apartman girişini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı.



Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.