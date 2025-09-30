Giresun'da tek katlı evde yangın: Bir can kaybı var

Giresun'un Çanakçı ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 47 yaşındaki Ahmet Kayacı yaşamını yitirdi.

Giresun'da tek katlı evde yangın: Bir can kaybı var

Giresun'un Çanakçı ilçesinin Karabörk köyünde yalnız yaşayan Ahmet Kayacı'ya (47) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan Ahmet Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...