Giresun'da tek katlı evde yangın: Bir can kaybı var
Giresun'un Çanakçı ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 47 yaşındaki Ahmet Kayacı yaşamını yitirdi.
Giresun'un Çanakçı ilçesinin Karabörk köyünde yalnız yaşayan Ahmet Kayacı'ya (47) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan Ahmet Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Ölüm
- Giresun Çanakçı
- Yangın