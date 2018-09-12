Giresun'da düzenlenen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonda, Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalında teröristlerle temas sağlandı.
Çatışmada, bir bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon devam ediyor.
Giresun'da terör operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Giresun'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor.
Giresun'da düzenlenen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.