Giresun'da TIR'lar kaza yaptı: Bir ölü

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu, Ordu-Giresun istikametinde ilerlemekte olan 55 AAS 336 plakalı TIR, kırmızı ışıkta duran başka bir TIR'a henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TIR şoförünü Muhittin Deniz'in (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.