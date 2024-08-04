Giresun'da torunlarını kurtarmak isteyen dede boğuldu

Giresun'un Alucra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtarmak isteyen dede, girdiği gölette hayatını kaybetti.

Giresun'da torunlarını kurtarmak isteyen dede boğuldu

İlçeye bağlı Hacı Hasan köyünde serinlemek için gölete giren 3 çocuk, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerle birlikte torunlarını kurtarmak için suya giren dede Karabey Bodur (55) gölette kayboldu.

Vatandaşlar tarafından suda bulunan Bodur, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahaleye rağmen Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bodur'un cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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