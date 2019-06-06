Giresun'un Görele ilçesindeki Sağlık köyünde Aydın Ekiz (62), yol kenarına park ettiği kamyonetinin aniden hareket ettiğini gördü.
Aracı durdurmaya çalışan Ekiz, kamyonet ile yol kenarındaki çeşme arasına sıkışarak ağır yaralandı.
Bulunduğu yerden çıkarılan Ekiz, kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Giresun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Ekiz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Giresun'un Görele ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyonetini durdurmak isteyen kişi, hayatını kaybetti.
Giresun'un Görele ilçesindeki Sağlık köyünde Aydın Ekiz (62), yol kenarına park ettiği kamyonetinin aniden hareket ettiğini gördü.