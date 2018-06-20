Karadeniz Sahil Yolu Yılgın köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Ömer Ozan (24), Mustafa Aksoy (23), Yunus Emre Şakar (24) ile Serkan Yalovalı (25) yaralandı. Yaralılar Espiye ve Tirebolu Devlet ile Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalovalı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Giresun'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Yılgın köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı.