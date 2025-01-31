Giresun'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapan sokak satıcıları ve organize suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda F.T, M.A.D, R.D. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinden 14,41 gram esrar, 6,55 gram sentetik uyarıcı, 14 uyuşturucu hap ile 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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