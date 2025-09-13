Giresun'da yangın: Bir ton fındık kül oldu

Giresun'da bir depoda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bal’a ait müştemilat olarak kullanılan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler burada bulunan bir ton fındığı tamamen yaktı, kül etti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Kundaklama ihtimalinden şüphelendiğini belirten Ramazan Bal, "Kim, neden yaptı bilemiyorum ama durduk yere yangın çıkacak bir yer değildi. Jandarma ve itfaiye araştırıyor. Bir yıllık emeğim, geçimim yok oldu" dedi.