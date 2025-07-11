Giresun'da yangın faciası: Muhtar yaşamını yitirdi

Giresun'un Görele ilçesinde bir muhtar, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Giresun'da yangın faciası: Muhtar yaşamını yitirdi

'un Görele ilçesine bağlı Ortaköy köyünün muhtarı Hasan Ali Cafer'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde yapılan incelemede, Hasan Ali Cafer'in cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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