Giresun'da yangın faciası: Muhtar yaşamını yitirdi

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Ortaköy köyünün muhtarı Hasan Ali Cafer'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Evde yapılan incelemede, Hasan Ali Cafer'in cansız bedeni bulundu.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

