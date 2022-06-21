Giresun’da yol kenarında hamile kadın cesedi bulundu

Giresun'da hamile bir kadın, dere kenarında silahla öldürülmüş halde bulundu.

Haberler - NTV - İHA 21.06.2022 - 05:55

Giresun’da yol kenarında hamile kadın cesedi bulundu

Çömlekçi grup yolu 10. kilometresinde Gültepe köyü yolunun kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde bir kadın cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen hamile kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

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