Giresun'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Eynesil Köseli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Ahmet İncekara kendi tarlasında çalışırken arı saldırısına uğradı.



Daha önce arı sokmasına karşı ciddi bir alerjisi olduğunu bilen İncekara, hızla eve gidip eşinden alerji ilacını aldı ve dinlenmeye çalıştı.



Eve çağrılan 112 acil servisi ekiplerinin müdahalesinin ardından İncekara, Eynesil Devlet Hastanesi'ne nakledildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Cenazesi Eynesil merkezdeki Yeni Camisi önünde kılınan cenaze namazının ardından Köseli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



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