Giresun’da kene ısırığı can aldı

Giresun’unda kene ısırması sonucu tedavi altına alınan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun’da kene ısırığı can aldı

’un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyünde 49 yaşındaki Hidayet G., kene ısırması sonucunda rahatsızlandı. Daha sonra durumu ağırlaşan Hidayet G., Alucra Devlet Hastanesi başvurdu ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hidayet G. hayatını kaybetti.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, yaz aylarında özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarıda bulunurken herhangi bir kene ısırması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

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