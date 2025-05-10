Giresun'daki lisedeki cinayete tutuklama

Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşini öldüren aynı statüdeki kişi tutuklandı.

Giresun'daki lisedeki cinayete tutuklama

Aksu Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş'a (30) silahla ateş edip kaçtıktan sonra yakalanan A.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazelerinin, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin nedeni olarak kefalet borcu anlaşmazlığı gösterildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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