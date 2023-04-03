Gırgır teknelerinde “balık boyu” denetimi

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ekibimizce Taşburun Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirdiğimiz denetimde gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı.” ifadeleri yapıldı.

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