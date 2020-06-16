Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri?

CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven’in milletvekiliği 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda düşürüldü. Bu duruma yönelik protesto düzenlenmesi bazı illerce corona virüs önlemleri kapsamında engellenmeye çalışılıyor.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda da, il bazın yapılan eylemlerin düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, corona virüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amaçlandığı söylendi.

İşte giriş çıkış yasağı gelen iller:

ADANA 15 GÜN

Adana Valiliği kararı, ''Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmıştır'' şeklinde duyurdu.

BİTLİS 15 GÜN

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

BURSA

Bursa Valiliği kararı, provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla aldığını duyurdu.

Valilik tarafından duyurulan kararda şu ifadeler yer aldı:

''Şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine, konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir''

TEKİRDAĞ 3 GÜN

Tekirdağ Valiliğinin yaptığı resmi açıklamaya göre de, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran 2020 günü saat 08.00'den 17 Haziran 2020 günü saat 08.00'e kadar 3 (Üç) gün süreyle kısıtlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

EDİRNE 3 GÜN

Edirne'de corona virüs mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA 5 GÜN

Sakarya'da corona virüs önlemleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.



VAN



Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır" denildi.

KOCAELİ

Corona kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.





KIRKLARELİ



Kırklareli'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

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