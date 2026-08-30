Girne açıklarında feribot faciası: 7 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi aranıyor, 237 yolcu kurtarıldı
30.08.2026 13:40
Son Güncelleme: 30.08.2026 16:37
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu.
Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Saat 16.00 sıralarında verilen bilgilere göre, kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 237 yolcu kurtarıldı, 23 yolcunun arama çalışmaları sürüyor.
Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi. Yolcuların bir bölümü alabora olan feribotun üstünde kurtarılmayı bekledi. Yolcular kurtarma sallarıyla denize açıldı. Olay yerine ilk anda kurtarma gemileri ve özel tekneler ulaştı. Helikopter ve savaş gemilerinin de destek verdiği kapsamlı arama çalışması sürüyor.
KATAMARAN TİPİ GEMİYE DAİR TEKNİK AYRINTILAR
Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.
Alabora olan katamaran tipi gemi
Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve TIR gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan geminin genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.
Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.