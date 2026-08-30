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Girne açıklarında feribot faciası: 7 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi aranıyor, 237 yolcu kurtarıldı

30.08.2026 13:40

Son Güncelleme: 30.08.2026 16:37

Girne açıklarında feribot faciası: 7 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi aranıyor, 237 yolcu kurtarıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu.

NTV - Haber Merkezi
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Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

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Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Saat 16.00 sıralarında verilen bilgilere göre, kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 237 yolcu kurtarıldı, 23 yolcunun arama çalışmaları sürüyor.

 

Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi. Yolcuların bir bölümü alabora olan feribotun üstünde kurtarılmayı bekledi. Yolcular kurtarma sallarıyla denize açıldı. Olay yerine ilk anda kurtarma gemileri ve özel tekneler ulaştı. Helikopter ve savaş gemilerinin de destek verdiği kapsamlı arama çalışması sürüyor.

16:14
KKTC BAŞBAKANI: KAZANIN NEDENİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ
NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, kazanın nedenine ilişkin henüz kesinleşen bir bilgi olmadığını söyledi. Üstel, "Geminin neden bir anda su almaya başlayıp alabora olduğunu teknik ekipler araştırıyor. Bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattık. Neden gemi limandan 15-20 dakika ayrıldıktan sonra su almaya başladı esas nedeni nedir gemideki kara kutu ortaya çıkıp açıldıktan sonra net bilgilere ulaşmış olacağız." dedi.
NTV
15:52
KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel; alabora olan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Anadolu Ajansı
15:12
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada "Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir." denildi.
Anadolu Ajansı
14:50
KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: HAYATINI KAYBEDENLER VAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemide hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı. Üstel, "Sahil güvenlik başta olmak üzere halkımız da olay yerine akın etmiştir. Teknesi olan yardıma koştu. Sağlık ekiplerimiz hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." dedi. KKTC Başbakanı Üstel, olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi, dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu, kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı."
Anadolu Ajansı
14:30
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlarca başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Yılmaz "Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Reuters
14:26
"BAZI YOLCULAR DENİZE ATLADI"
Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını anlattı. Kurtarılan yolcular hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirildi.
NTV
13:54
KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisindekilere müdahale amacıyla hem limanda hem de hastanelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın hemen ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, olası ihtiyaçlara hızla karşılık verebilmek amacıyla azami düzeyde insan kaynağının harekete geçirildiği, liman ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği ifade edildi.
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13:50
GENİŞ ÇAPLI KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı'nın aktardığı bilgilere göre, kazanın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter, 4 sahil güvenlik botu ve çok sayıda özel tekne katıldı. Can yelekleri bulunan çok sayıda yolcu, sahil güvenlik botlarına ve özel teknelere alınarak tahliye edildi. Kazadaki can kaybı ve yaralı sayısı ile olayın kesin çıkış nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, kurtarma tablosunun umut verici olduğu bildirildi. Bölgede bir gün önce etkili olan şiddetli fırtınanın ardından denizde "ölü dalga" olarak adlandırılan hava ve deniz koşullarının hakim olduğu belirtildi.
12:35
KATAMARAN TİPİ YOLCU GEMİSİ ALABORA OLDU
Saat 12.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı’ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğunu söyledi.
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KATAMARAN TİPİ GEMİYE DAİR TEKNİK AYRINTILAR

 

Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.

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Alabora olan katamaran tipi gemi

Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve TIR gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan geminin genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.

 

Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.