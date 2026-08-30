Girne açıklarında katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu

KATAMARAN TİPİ GEMİYE DAİR TEKNİK AYRINTILAR

Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.

Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve tır gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan geminin genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.

Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.