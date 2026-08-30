Girne açıklarında katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu
30.08.2026 13:40
Son Güncelleme: 30.08.2026 15:05
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisi alabora oldu, yolcuları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde 200'den fazla kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora oldu.
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere bugün öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.
Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.
KATAMARAN TİPİ GEMİYE DAİR TEKNİK AYRINTILAR
Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.
Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve tır gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan geminin genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.
Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.