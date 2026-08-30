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Girne açıklarında katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu

30.08.2026 13:40

Son Güncelleme: 30.08.2026 15:05

Girne açıklarında katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu
NTV

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisi alabora oldu, yolcuları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

NTV - Haber Merkezi
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Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde 200'den fazla kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora oldu.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere bugün öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.

 

Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

13:50
GENİŞ ÇAPLI KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı'nın aktardığı bilgilere göre, kazanın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter, 4 sahil güvenlik botu ve çok sayıda özel tekne katıldı. Can yelekleri bulunan çok sayıda yolcu, sahil güvenlik botlarına ve özel teknelere alınarak tahliye edildi. Kazadaki can kaybı ve yaralı sayısı ile olayın kesin çıkış nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, kurtarma tablosunun umut verici olduğu bildirildi. Bölgede bir gün önce etkili olan şiddetli fırtınanın ardından denizde "ölü dalga" olarak adlandırılan hava ve deniz koşullarının hakim olduğu belirtildi.
14:50
KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: HAYATINI KAYBEDENLER VAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemide hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı.
Anadolu Ajansı
14:30
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlarca başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Yılmaz "Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Reuters
14:26
BAZI YOLCULAR DENİZE ATLADI
Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Kurtarılan yolcular hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirildi.
NTV
13:54
KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisindekilere müdahale amacıyla hem limanda hem de hastanelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın hemen ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, olası ihtiyaçlara hızla karşılık verebilmek amacıyla azami düzeyde insan kaynağının harekete geçirildiği, liman ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği ifade edildi.
NTV
12:35
KATAMARAN TİPİ YOLCU GEMİSİ ALABORA OLDU
Saat 12.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı’ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğunu söyledi.
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KATAMARAN TİPİ GEMİYE DAİR TEKNİK AYRINTILAR

 

Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.

 

Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve tır gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan geminin genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.

 

Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.