Girne feribot felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

KKTC 'de 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasının ardından arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Son gelişmeyle birlikte faciada ulaşılan naaş sayısı 20’ye yükselirken , henüz ulaşılamayan 8 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

''ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMEDİ''

KKTC Başbakanlığı açıklamasında, facianın yaşandığı ilk günden itibaren tüm kayıplara ulaşılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora olmuştu.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı.