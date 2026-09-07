Girne'deki faciadan kurtuldular. "Gemi üzerime devrildi"

Girne açıklarında batan gemiden kurtarılan 5 kişilik Kaya ailesi, yaklaşık 1,5 saat denizde kaldıkları faciada yaşadıklarını anlattı. Aile , 11 yaşındaki kızları Fatma Ada Kaya’nın KKTC’deki ilk kontrollerinin ardından taburcu edildiğini, Adana’da yapılan muayenede ise 4 kaburgasının kırık olduğunun belirlendiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 Ağustos’ta 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor .

Gemide, 2 günlük tatil için KKTC’ye giden Hüseyin Kaya (42), eşi Zeynep Kaya (37) ile çocukları Fatma Ada (11), Mira (9) ve Duru Kaya (8) da bulunuyordu. Kaya ailesi, tatilin ardından Türkiye ’ye dönmek üzere gemiye bindi.

Yolculuk sırasında gemide sarsıntılar yaşanması üzerine yolcular geminin durdurulmasını istedi. Ailenin iddiasına göre gemi buna rağmen yoluna devam etti. Kısa süre sonra geminin su almaya başlamasıyla yolcular arasında panik yaşandı.

FACİADAN KURTULDULAR, 1,5 SAAT DENİZDE KALDILAR

Faciadan kurtulan Kaya ailesi yaklaşık 1,5 saat denizde kaldı. Olayın ardından KKTC’de hastaneye götürülen Fatma Ada Kaya, yapılan ilk kontrollerin ardından ağrı kesici verilerek taburcu edildi.

Aile Adana’ya döndükten sonra kızlarını yeniden hastaneye götürdü. Buradaki kontrollerde Fatma Ada’nın 4 kaburgasının kırık olduğu belirlenerek tedavi altına alındı.

Geminin batmaya başlaması üzerine can yeleklerini giyerek denize atlayan Kaya ailesi, yaklaşık 1,5 saat açık denizde yardım bekledi. Aile, su sporları yapan bir kişinin yardımıyla kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Denize atladığı sırada ayağının kayması sonucu düşen 11 yaşındaki Fatma Ada denize atladı ama gemi üzerine devrildi. Daha sonra babası tarafından kurtarıldı. 5 kişilik aileden tek yaralı olan Fatma Ada, kurtarıldıktan sonra KKTC'de hastaneye kaldırıldı. Fatma Ada, burada bel ve kaburga bölgesinde ağrısı olduğunu belirtmesine rağmen yapılan kontrollerin ardından ağrı kesici verilerek taburcu edildi.

4 GÜN SONRA ADANA'YA DÖNDÜ, AĞRILARI GEÇMEYİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından 4 gün sonra uçakla Adana'ya dönen Kaya ailesi, ağrıları geçmeyen Fatma Ada'yı hastaneye götürdü.

Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde küçük kızın 4 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastaneye yatırılan Fatma Ada'nın tedavisinin sürdüğü, kırıkların parçalı olması nedeniyle yürümesine dahi izin verilmediği öğrenildi .

“DENİZE DÜŞTÜKTEN SONRA GEMİ ÜZERİME DEVRİLDİ”

Yaşadıklarını anlatan 11 yaşındaki Fatma Ada Kaya, geminin batacağını anladıklarında can yeleklerini giyerek denize atladıklarını belirterek, "Türkiye'ye dönmek için gemiye bindik. Yolculuk sırasında geminin batacağını anladığımızda can yeleğimizi giyip denize atlamaya başladık. Ben atlayacağım sırada ayağım kaydı. Denize düştükten sonra gemi üzerime devrildi. Beni babam kurtardı. Daha sonra ekipler beni hastaneye götürdü. Ağrımın çok olduğunu söyledim ama ‘Bir şeyiniz yok' dediler. Adana'ya döndüğümüzde hastaneye gittik. 4 kaburgamın kırık olduğunu söylediler." dedi.

“GEMİ SU ALDIĞI SIRADA KAPTAN HIZINI HİÇ KESMEDİ”

Anne Zeynep Kaya ise geminin limandan çıktıktan sonra çok fazla sarsıldığını ve yolcuların geminin durdurulmasını istediğini ifade ederek, "İnsanlar geminin durmasını istedi ama durmadılar. Biz ailece oradan kurtulduk. Kurtulamayanların çoğu kilitli kaldılar. Gemi battıktan sonra hepimiz denizde kaldık. Gemi limandan çıktıktan sonra çok sarsıntı vardı. ‘Gemiyi geri döndürün, biz inmek istiyoruz' dedik. 5 dakika sonra su almaya başladı. ‘Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz' dediler. Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi" dedi.

Geminin altından patlama sesi geldiğini söyleyen Kaya, "O sırada geminin altından patlama sesi geldi. Kaptan manevra yapınca gemi ters dönmeye başladı. Ben çocuklarıma can yeleği giydirmeye çalışıyordum. Hatta biri bana giydirmiş ama kim olduğunu bilmiyorum. Biz suya atladık, 1 dakika sonra zaten battı. Suda 1 saatten fazla kaldık. Su sporları yapan bir kişi gelip kurtardı bizleri. Oradan hastaneye gittik. Kontrolleri yapıldı ama ‘Bir şey yok' dediler. Ama kızımın 4 kaburga kemiği kırık çıktı. Kırıklar da parçalı olduğu için şu an yürümesine bile izin verilmiyor. Orada kırık olduğunu fark etmediler. İlk fırsatta onlardan şikayetçi olacağım" dedi.

“GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE İNSANLAR ÖLDÜ”

Baba Hüseyin Kaya ise geminin altından gelen patlama sesinin ardından geminin yan yatmaya başladığını ve çok kısa sürede kendilerini denizin içinde bulduklarını söyledi .

Kaya, "Alttan bir patlama sesi geldi. Gemi yan yatmaya başladı. 30 saniye içinde kendimizi suda bulduk. 1,5 saate yakın denizde kaldık. O anlarda çok korktuk. Sonuçta açık denizdeydik ve köpek balıkları da olabilirdi. O an her şeyi düşündük. Gözümüzün önünde insanlar öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Olayda yaralanan 11 yaşındaki Fatma Ada Kaya'nın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde sürerken, aile yaşadıkları olayın ve kızlarının ilk muayenesinde kırıkların fark edilmemesinin araştırılmasını istiyor.