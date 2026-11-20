Girne'deki feribot faciası davasında yargılamanın seyrini değiştirecek gelişme
20.11.2026 15:27
Girne'de görülen davanın dokuz şüphelisi var.
KKTC'de meydana gelen feribot kazasına ilişkin yargılamada şüphelilere yöneltilen tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlaması, kasten öldürme olarak değiştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, aralarında şirket yöneticisi, kaptanlar ve mürettebatın da yer aldığı dokuz şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMA DEĞİŞTİ
Mahkemede soruşturmaya ilişkin bilgi veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, elde edilen rapor ve bulgular doğrultusunda dokuz şüpheliye daha önce yöneltilen tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasının kasten öldürme olarak değiştirildiğini bildirdi.
Mannaş, olayla ilgili aranan beş kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü belirtti. Mahkeme, dokuz şüphelinin tutukluluk süresinin üç gün daha uzatılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden FiloJet yolcu gemisinin batması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaşamını yitirmişti .
Feribotta bulunan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu ise kaybolmuştu.
Soruşturmanın sürdüğü kazada kaybolan Anni Asel Hilaloğlu'na henüz ulaşılamadı .