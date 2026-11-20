Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC ) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, aralarında şirket yöneticisi, kaptanlar ve mürettebatın da yer aldığı dokuz şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMA DEĞİŞTİ

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bilgi veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, elde edilen rapor ve bulgular doğrultusunda dokuz şüpheliye daha önce yöneltilen tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasının kasten öldürme olarak değiştirildiğini bildirdi.

Mannaş, olayla ilgili aranan beş kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü belirtti. Mahkeme, dokuz şüphelinin tutukluluk süresinin üç gün daha uzatılmasına karar verdi.