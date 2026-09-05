Girne'deki feribot faciasında can kaybı 13 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC ) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan feribot kazasında kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Cansız bedenin kadına ait olduğunu ifade eden Üstel, can kaybının 13'e yükseldiğini duyurdu.

Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

NELER OLDU?

Girne'den Mersin'deki Taşucu Limanı'na seyir halindeyken 31 Ağustos'ta alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu feribotunda kaybolanları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri su altında inceleme yapıyor.

Kaza, KKTC tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.