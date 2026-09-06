Girne'deki feribot faciasında can kaybı 14'e yükseldi
06.09.2026 21:41
Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, feribot faciasındaki can kaybının 14'e yükseldiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan feribot kazasında kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
Cansız bedenin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ifade eden Üstel, can kaybının 14'e yükseldiğini duyurdu. Üstel, kimlik tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
NELER OLDU?
Girne'den Mersin'deki Taşucu Limanı'na seyir halindeyken 31 Ağustos'ta alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu feribotunda kaybolanları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları yedinci gününde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri su altında inceleme yapıyor.
Kaza, KKTC tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.