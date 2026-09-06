Girne'deki feribot faciasında can kaybı 14'e yükseldi

NELER OLDU?

Girne'den Mersin'deki Taşucu Limanı'na seyir halindeyken 31 Ağustos'ta alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu feribotunda kaybolanları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları yedinci gününde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri su altında inceleme yapıyor.

Kaza, KKTC tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.