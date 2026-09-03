Girne'deki feribot felaketinde 1 cenazeye daha ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmenin ardından, kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Girne'den Mersin'deki Taşucu Limanı'na seyir halindeyken 31 Ağustos'ta alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu feribotunda kaybolanları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, dün yaptığı açıklamada feribotun enkazına ulaşıldığını duyurmuştu. Enkazın bulunmasından saatler sonra yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cenazenin kimliğinin belirlenebilmesi için kayıp yakınlarından DNA örneği alınacağı açıklanmıştı.

KKTC tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen faciada, enkaza ulaşılmadan önce sekiz kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Son iki bulguyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Arama kurtarma ekiplerinin kayıp 18 kişiye ulaşmak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.