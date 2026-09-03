Girne'deki feribot felaketinde can kaybı 12 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen feribot faciasında kayıp kişileri arama çalışması sürüyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Üstel, bugün iki kadın yolcunun daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yüklerken, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

NELER OLDU?

Girne'den Mersin'deki Taşucu Limanı'na seyir halindeyken 31 Ağustos'ta alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu feribotunda kaybolanları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, dün yaptığı açıklamada feribotun enkazına ulaşıldığını duyurmuştu. Enkazın bulunmasından saatler sonra yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cenazenin kimliğinin belirlenebilmesi için kayıp yakınlarından DNA örneği alınacağı açıklanmıştı.

KKTC tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen faciada, enkaza ulaşılmadan önce sekiz kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Son iki bulguyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıkmıştı.