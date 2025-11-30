Gişedeki kazada genç doktor hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan Semih Savran’ın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçta sıkışan Sarvan’ı yarım saatlik çalışmayla çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki Semih Savran yaşamını yitirdi.