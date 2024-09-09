Gişe memurunun 785 bin liralık vurgununa 12 yıl hapis istemi: “Borçlarım vardı”

Adana’da bir PTT şubesinde gişe memuru olarak çalışan B.T. isimli kişi, kasadaki 785 bin 560 lirayı zimmetine geçirdi. Şube müdürünün durumu fark etmesi üzerine ortaya çıkan olay sonrası tutuklanan B.T’nin 12 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklanan B.T, “Borçlarım vardı. Bir anlık düşünceyle 785 bin 560 lirayı kendi hesabıma gönderdim. Daha sonra pişman olarak 400 bin liralık kısmı kurumun hesabına iade ettim.” dedi.

Gişe memurunun 785 bin liralık vurgununa 12 yıl hapis istemi: “Borçlarım vardı”

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da çalıştığı şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan gişe ve büro görevlisi sanık hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Akıncılar PTT Şubesinde gişe ve büro görevlisiyken zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 24 Temmuz’da tutuklanan B.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

KASADAKİ AÇIĞI MÜDÜR FARK ETTİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A’nın sistem üzerinden şube kasalarını kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasında 807 bin 674 liranın bulunduğunu ve bunun şubelerden para toplayan görevlilere teslim edilmediğini belirlediği bilgisine yer verildi.

İddianamede, R.A’nın bu bilgi üzerine sanığa ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, daha sonra sanık B.T’nin 785 bin 560 lirayı hesabına aktardığının tespit edildiği belirtildi.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE

Sanığın 785 bin 560 liranın 400 bin lirasını kuruma geri ödediği anlatılan iddianamede, B.T’nin zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede B.T’nin, “Borçlarım vardı. Bir anlık düşünceyle 785 bin 560 lirayı kendi hesabıma gönderdim. Daha sonra pişman olarak 400 bin liralık kısmı kurumun hesabına iade ettim.” şeklindeki ifadesine yer verildi.

Tutuklu B.T’nin zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılaması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Engin Polat ve 3 sanığa tahliye: Dilan Polat böyle sevindi

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuşadası’nda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Özel’den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Özel’den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Datça’da 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça’da 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Defne’de otluk alan yangını

Defne’de otluk alan yangını

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2024 1. Dönem başvuruları başladı

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2024 1. Dönem başvuruları başladı

Erzurum'da feci kaza: Otomobil takla attı

Erzurum'da feci kaza: Otomobil takla attı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...