Gişe memurunun oyunu kamerada: Yaşlı müşterilerden 500 bin liralık vurgun yaptı!
Zonguldak’ta bir banka personeli, sıra almadan işlem yaptırarak yakınlık kurduğu yaşlı ve engelli müşterileri 500 bin lira dolandırdı. Durum, eksik ödeme yapıldığını fark eden bir müşterinin ihbarıyla fark edildi. Güvenli kamerası kaydından, gişe memuru A.E.’nin, ödemeleri eksik yapıp, dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi. Gözaltına alınan A.E., adliyeye sevk edildi.
Zonguldak’ta işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı kişileri eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen banka personeli gözaltına alındı.
Karadeniz Ereğli ilçesinde bir bankada çalışan A.E.’nin kendisine eksik ödeme yaptığını fark eden müşteri, durumu banka yetkililerine bildirdi.
İMZA ALIP, ÇÖPE ATTI
Güvenlik kamerası incelemelerinde gişe memurunun ödemeleri eksik yapıp dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi.
Sıra almadan işlem yaparak müşterilerle yakın ilişkiler kuran banka personelinin, yaklaşık 400 engelli ve yaşlı kişiyi 500 bin lira civarında zarara uğrattığı tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.
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