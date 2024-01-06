Gişelerde beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi kentteki hastanelere götürüldü.



İtfaiye ekipleri aracın tamamını saran yangını söndürdü.



Otobüs kullanılamaz hale gelirken gişe de zarar gördü.