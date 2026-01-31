Gişelerde direğe çarpan tır alev aldı
31.01.2026 02:21
IHA
AA, İHA
Hatay Dörtyol'daki otoyol gişelerinde HGS direğine çarpan tırda yangın çıktı. Yaralı sürücüyü kurtaran itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Hatay'da M.Y. yönetimindeki tır, Hatay-Adana Otoyolu'nun Dörtyol gişelerinde HGS direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören tırda yangın çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Y.'yi kurtaran itfaiye ekipleri alevleri de kısa sürede söndürüldü.
Kaza nedeniyle tırda, gişelerde bulunan hız levhası ile HGS kamerasında hasar meydana geldi.