Giyim mağazalarında yangın

Çaldıran ilçe merkezinde Fahrettin Cansalar ile Mahmut Yıldırım'a ait iki giyim mağazasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ile alevler söndürülürken yanan iki mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.