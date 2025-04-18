Giyim mağazasına silahlı saldırı: Can kaybı ve yaralılar var
Van'da bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı. Polis saldırganları arıyor.
Van'ın İpekyolu ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı.
Şerefiye Mahallesi'ndeki Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı yapıldı.
Beş kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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