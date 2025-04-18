Giyim mağazasına silahlı saldırı: Can kaybı ve yaralılar var

Van'ın İpekyolu ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı.

Şerefiye Mahallesi'ndeki Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı yapıldı.

Beş kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.