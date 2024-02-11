Gizem Ünsal İlana karakteriyle Teşkilat dizisinde (Gizem Ünsal kimdir?)

"Teşkilat" dizisinin kadrosu peş peşe katılan yeni oyuncularla daha da güçleniyor. Daha önce "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinin kadrosunda yer alan Gizem Ünsal 4 sezondur devam eden fenomen dizinin yeni oyuncusu oldu.Güzel oyuncu “Teşkilat”ta İlana rolüne hayat verecek ve Dani’nin (Ali Burak Ceylan) partnerinin partneri olarak seyirci karşısına çıkacak.



GİZEM ÜNSAL KİMDİR?



Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Gizem Ünsal, 1990 İstanbul doğumlu. Tiyatro oyunculuğu da olan Gizem Ünsal, 2017 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. Gizem Ünsal aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Sinem Ünsal’ın da kardeşi

