Gizem'i öldürüp, kardeşiyle gömmüştü: Günlerce konuşulan vahşette beklenen rapor tamamlandı

Çanakkale'de Saliha Gizem Yıldızhan'ı öldürüp, kardeşi Yağız Yıldızhan ile birlikte gömen Fırat Yıldızhan için beklenen rapor çıktı.

Olay, 16 Şubat 2024 tarihinde Biga ilçesinde meydana gelmişti.

Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı.

İkili arasında otomobilde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, ilk eşinden iki çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu.

Fırat Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.