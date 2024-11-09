Gizem'in ölümünde yürek burkan trafedi: Anne ve babası gibi kasımda hayatını kaybetti

Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev A., kullandığı şehir içi otobüsle kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı Gizem S.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinem S. adlı ikiz kız kardeşi olan Gizem S.'nin her biri kasım ayında olmak üzere 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdiği ortaya çıktı.